Вход в терминал внутренних авиалиний перенесут в аэропорту Уфы

В аэропорту Уфы в конце января начнет работать новых вход в терминал внутренних авиалиний. Об этом 26 января сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с технической необходимостью, с 30 января 2023 года справа от выхода из здания терминала прилета будет организован временный вход в терминал внутренних авиалиний», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняет «МедиаКорСеть», причиной изменений являются строительные работы, которые ведутся на привокзальной площади. Новый вход в терминал будет действовать вплоть до завершения работ в 2024 году.

13 января сообщалось, что на территории аэропорта Воронежа построят топливозаправочный комплекс. На данный момент уже выполнены проектно-изыскательские работы.