Дело возбудили по факту недостаточного отопления дома в Челябинской области

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту недостаточного отопления одного из подъездов дома в городе Сатка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении ведомства.

Следователь совместно с сотрудниками контролирующих органов и представителями управляющей компании провели обследование жилых помещений. По результатам было принято решение о реконструкции системы теплоснабжения.

Работы уже завершены, пишет Kursdela.biz. Повторная проверка подтвердила, что теперь температурный режим в доме соответствует нормам.

Между тем расследование уголовного дела продолжается. Действиям лиц управляющей компании будет дана уголовно-правовая оценка. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления.