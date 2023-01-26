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Сюжет:

МИД РФ предупредил о последствиях прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении

МИД РФ: появление в приграничных районах Армении представителей ЕС лишь обострит ситуацию
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Появление представителей миссии Евросоюза (ЕС) в приграничных районах Армении обострит ситуацию. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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«Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их желании вернуться к мирному развитию региона.

В министерстве подчеркнули, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остается российский миротворческий контингент.

Кроме того, в министерстве усомнились в искренней заинтересованности ЕС в установлении мира в регионе. Если бы миссия действительно бы стремилась разрешить ситуацию, она бы согласовала условия своей работы с Азербайджаном.

23 января Совет ЕС принял решение об учреждении новой гражданской миссии Евросоюза в Армении сроком на два года. Отмечалось, что целью миссии является способствование стабильности в приграничных районах Армении и укрепление доверия на местах.

В конце декабря 2022 года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван обратился с призывом к международным организациям отправить оценочную миссию в Лачинский коридор, соединяющий республику с Нагорным Карабахом.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре. Комментируя готовность России привлекать в регион международных миротворцев, Песков отметил, что это возможно, но только при согласии Еревана и Баку.

С 12 декабря Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими активистами. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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