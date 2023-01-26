Опасные скотомогильники ликвидируют в Карелии за три года
В ближайшие три года в Карелии планируется ликвидация скотомогильников. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на министерство сельского и рыбного хозяйства республики.
За последние шесть лет в регионе ликвидировали почти 50 бесхозных мест захоронений сельскохозяйственных животных. Оставшиеся скотомогильники находятся под контролем специалистов. Проверки проводятся дважды в год, в случае биологической опасности принимаются меры по ее устранению.
В министерстве поясняют, что скотомогильники являются зонами риска и требуют мер по предупреждению распространения инфекций и загрязнения земли. В ведомстве отмечают, что захоронение животных в биотермических ямах не соответствует современным правилам безопасности.
Ликвидация захоронений запланирована до 2026 года.