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В ДНР сообщили об уничтожении пунктов дислокации двух бригад ВСУ в районе Угледара

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские солдаты уничтожили пункты дислокации двух бригад украинских военных и наемников в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 января сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

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«Украинское командование предпринимало самоубийственные попытки отсрочить неизбежное поражение. В районе Угледара разбиты пункты дислокации 61-й и 72-й бригад ВСУ, иностранных наемников, поражены средства контрбатарейной борьбы», —цитирует его ТАСС.

Гагин напомнил, что в этом же районе ранее были уничтожены более четырех контратакующих ротно-тактических групп украинских войск и отдельных подразделений.

Он отметил, что попытки украинской авиации взять контроль над воздушным пространством также оказались безуспешными.

Ранее 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что полное освобождение Угледара — это вопрос времени. По его словам, город находится на господствующей высоте, что осложняет действия армии.

Накануне были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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