Издателю «Медиазоны» Верзилову предъявили обвинение по делу о фейках о ВС РФ

Издателю портала «Медиазона» (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Петру Верзилову (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента) официально предъявлено обвинение по делу о фейках в отношении Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил 26 января источник «Известий».

Ранее, 9 января, Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте Верзилова по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Как объяснила судья, статья не предусматривает лишения свободы и ареста, поскольку это преступление небольшой тяжести.

В зале суда также стало известно, что Верзилов проходит по делу о дискредитации ВС РФ.

Установлено, что в период с 3 по 14 апреля журналист распространял на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщения с заведомо ложной информацией в отношении Вооруженных сил РФ об украинской провокации в Буче. Помимо этого, аналогичную информацию он разместил в социальной сети Twitter.

В середине ноября 2022 года стало известно, что Верзилов объявлен в международный розыск. Его «разыскивали по статье УК», при этом тогда деталей не приводилось.

Тогда же адвокат основателя «Медиазоны» рассказал, что дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, связано с непредоставлением сведений о наличии у того гражданства Канады и длится уже более года.

Ранее, 29 сентября, Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Верзилова.

Петр Верзилов — создатель интернет-СМИ «Медиазона». Был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве он и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.