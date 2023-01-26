Здание физико-математического лицея отреставрировали в Оренбурге

В Оренбурге отреставрировали здание физико-математического лицея, построенное в 1840 году. Ученики уже вернулись к занятиям, сообщает региональное правительство.

Специалисты отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и подоконники, а также отреставрировали входную группу по эскизу здания образца 1905 года. Стоимость работ составила 71,5 млн рублей, средства были выделены из бюджетов региона и города.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», реставрация проводилась с июня по декабрь 2022 года. Учащихся на это время перевели в гимназию № 1 и школу № 3.

Физико-математический лицей расположен в историческом центре города на улице Советской. Здание возвели в 1840 году, сейчас оно является объектом культурного наследия регионального значения.

С момента строительства в здании располагался корпус Неплюевского военного училища, пишет РИА «Оренбуржье». В 1935-м его передали под школу № 30, а в годы Великой Отечественной войны оно было переформировано в областной госпиталь для инвалидов. В 2010 году школу преобразовали в физико-математический лицей.