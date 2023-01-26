Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Medusa Project в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Medusa Project (настоящий материал касается деятельности СМИ – иностранного агента «Медуза»). Об этом 26 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры, деятельность Medusa Project представляет угрозу конституционному срою и безопасности России.

Информация о решении направлена в Минюст.

В 2021 году Минюст внес «Медузу» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагагента. Компания-учредитель зарегистрирована в Латвии.

В марте 2022 года сайт «Медузы» был заблокирован в России по решению Роскомнадзора. Как напоминает «Газета.Ru», доступ к изданию ограничили из-за «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».