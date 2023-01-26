WP указало на неспособность США наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти

Не смотря на то, что США обещали принять ответные меры за то, что Саудовская Аравия решила сократить уровень добычи нефти, власти страны так и не предприняли никаких шагов. На это 26 января обратила внимание журналистка издания The Washington Post Мисси Райан.

Как указала автор статьи, в качестве ответных мер американский конгресс планирует лишь в будущем ограничить сотрудничество с Саудовской Аравией в оборонной сфере.

Как подчеркивает Райан, отсутствие любых других ответных шагов со стороны Вашингтона лишь указывает на значимость, которую Эр-Рияд имеет в глазах властей США и как ценный экономический партнер, и как крупный региональный игрок, и как главный противовес главному противнику Штатов на Ближнем Востоке — Ирану.

«Наша совместная работа не делается в качестве одолжения Саудовской Аравии; если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США», — приводит журналистка слова анонимного источника в Госдепе.

В начале октября 2022 года участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

12 октября президент Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

17 октября журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал на то, что если президент США Джо Байден решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника на Ближнем Востоке. Однако автор отметил, что из-за политики американского лидера сегодня союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой.

В позиции властей Саудовской Аравии подчеркивалось, что решение, принятое ОПЕК+, исходило исключительно из экономических соображений. Эр-Рияд отверг обвинения Вашингтона в том, что тот поддерживает Москву пока страны Запада намереваются сократить зависимость от энергоресурсов из РФ.