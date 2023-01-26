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WP указало на неспособность США наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Не смотря на то, что США обещали принять ответные меры за то, что Саудовская Аравия решила сократить уровень добычи нефти, власти страны так и не предприняли никаких шагов. На это 26 января обратила внимание журналистка издания The Washington Post Мисси Райан.

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Как указала автор статьи, в качестве ответных мер американский конгресс планирует лишь в будущем ограничить сотрудничество с Саудовской Аравией в оборонной сфере.

Как подчеркивает Райан, отсутствие любых других ответных шагов со стороны Вашингтона лишь указывает на значимость, которую Эр-Рияд имеет в глазах властей США и как ценный экономический партнер, и как крупный региональный игрок, и как главный противовес главному противнику Штатов на Ближнем Востоке — Ирану.

«Наша совместная работа не делается в качестве одолжения Саудовской Аравии; если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США», — приводит журналистка слова анонимного источника в Госдепе.

В начале октября 2022 года участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

12 октября президент Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

17 октября журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал на то, что если президент США Джо Байден решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника на Ближнем Востоке. Однако автор отметил, что из-за политики американского лидера сегодня союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой.

В позиции властей Саудовской Аравии подчеркивалось, что решение, принятое ОПЕК+, исходило исключительно из экономических соображений. Эр-Рияд отверг обвинения Вашингтона в том, что тот поддерживает Москву пока страны Запада намереваются сократить зависимость от энергоресурсов из РФ.

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