Samsung представила новый игровой монитор Odyssey Neo G7 

Компания Samsung презентовала новый игровой монитор с плоским экраном Odyssey Neo G7. Об этом 26 января сообщается на сайте Samsung Newsroom.

Монитор оснастили Mini-LED матрицей с разрешением 4K и частотой обновления кадра 144 Гц. Время отклика — 1 мс. Диагональ экрана — 43 дюйма.

Монитор поддерживает HDR10+, VESA Display HDR600, FreeSync Premium Pro и обладает выходом стандарта HDMI 2.1.

Кроме того, у монитора есть встроенные стереодинамики по 20 Вт и функция Smart TV.

При этом цена новинки пока не раскрывается. Для заказа монитор будет доступен в I квартале этого года.

В декабре 2022 года Samsung представила новый игровой монитор под названием Dragon Knight G7. Он обладает разрешением 4K UHD и кадровой частотой 144 Гц. Также монитор имеет сертификат DisplayHDR 400, а его охват цветовой гаммы DCI-P3 достигает 95%.