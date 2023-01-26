Нарколог Грувман предупредил о риске ДТП из-за употребления энергетиков за рулем

Постоянное употребление за рулем автомобиля энергетических напитков может привести к серьезным проблемам со здоровьем и нежелательным эффектам, из-за которых человек может попасть в ДТП. Об этом «Газете.Ru» рассказал психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы № 1 МЕДСИ в Отрадном Станислав Грувман.

По его словам, несмотря на мнение о том, что энергетические напитки должны вызывать бодрость, их регулярное употребление может привести к обратному эффекту. Дело в том, что кофеин, который входит в состав большинства энергетических напитков, блокирует аденозиновые рецепторы, отслеживающие утомляемость человека. Продолжительное воздействие кофеина заставляет организм вырабатывать всё больше гормона аденозин, отвечающего за чувство сонливости и усталости.

«В итоге водитель при употреблении подобных напитков может неожиданно для себя погрузиться в сон, что чревато аварийной ситуацией на дороге», — заявил Грувман.

Он отметил, что помимо кофеина в энергетических напитках содержатся дополнительные ингредиенты, которые могут нанести серьезный удар по здоровью водителя — привести к проблемам с дыханием, судорогам, агрессии и психозам. Кроме того, возможны проблемы с сердцем, вплоть до сердечного приступа и даже смерти.

Врач также обратил внимание, что кофеин и сахар в составе энергетических напитков могут вызывать сильную зависимость — расстройство, при котором мозг и центральная нервная система требуют регулярного употребления таких напитков для нормального функционирования организма.

13 октября прошлого года эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева рассказала о вреде кофе при некоторых симптомах. Так, кофе нельзя пить при головной боли, головокружении и тошноте. Также, по словам врача, кофеин способен усугубить состояние при нервном перенапряжении, тревожности, нарушении сна. Не рекомендуется пить этот напиток и при приступах аритмии или сердцебиения.