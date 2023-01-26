Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде назвали «выстрелом в голову» поставки оружия Украине из США
Мир
Лондон планирует направить танки Challenger 2 Киеву к концу марта
Общество
Издателю «Медиазоны» Верзилову предъявили обвинение по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Происшествия
В Подмосковье на берегу реки нашли боевой огнемет
Мир
В Грузии опровергли переговоры о морском сообщения между Сочи и Батуми
Мир
Правительство Испании призвало парламент не голосовать о передаче танков Киеву
Мир
Во Франции заявили о давлении на Макрона для поставок танков Киеву
Происшествия
В Махачкале 11 квартир загорелись из-за высокого давления газа
Мир
«Укрэнерго» сообщила о повреждении энергетических объектов в нескольких областях
Мир
В ЛНР посчитали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией
Мир
Эстония проведет внеочередные военные учения

В Грузии опровергли переговоры о морском сообщения между Сочи и Батуми

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Valentin Weinhäupl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры о создания морского сообщения между Сочи и грузинским Батуми не ведутся. Об этом 24 января заявили в агентстве морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

«В связи с информацией, распространяемой в СМИ, которая касается начала морского сообщения между Грузией и РФ, заявляем, что у Грузии нет морского сообщения с Россией. Российская сторона не обращалась по этому поводу к грузинской стороне. Соответственно, нам не известно, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи», — говорится в их сообщении в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

Ранее в этот день генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров сообщил ТАСС, что морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок в Абхазию и Грузию по Черному морю.

Ранее, 19 января, глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. По его словам, отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ.

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023