В Грузии опровергли переговоры о морском сообщения между Сочи и Батуми

Переговоры о создания морского сообщения между Сочи и грузинским Батуми не ведутся. Об этом 24 января заявили в агентстве морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

«В связи с информацией, распространяемой в СМИ, которая касается начала морского сообщения между Грузией и РФ, заявляем, что у Грузии нет морского сообщения с Россией. Российская сторона не обращалась по этому поводу к грузинской стороне. Соответственно, нам не известно, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи», — говорится в их сообщении в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

Ранее в этот день генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров сообщил ТАСС, что морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок в Абхазию и Грузию по Черному морю.

Ранее, 19 января, глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. По его словам, отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ.

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.