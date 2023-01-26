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Дмитрия Назарова сняли с роли Кисы в экранизации «12 стульев»

Дмитрия Назарова сняли с роли Кисы в экранизации «12 стульев», сцены с ним переснимут
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актера Дмитрия Назарова сняли с роли Ипполита (Кисы) Воробьянинова в новой экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом 26 января сообщил режиссер картины Петр Зеленов в беседе с «РИА Новости».

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Он добавил, что все сцены с участием Назарова переснимут. Это не составит труда, так как с участием актера не успели отснять много материала.

Решение связано с антироссийскими стихами актера.

«Я, честно говоря, не ожидал. Я не смотрел никогда его YouTube-канал и был не в курсе, что он там поет и что читает, и это было для меня большим открытием. Мы общались довольно мило, я и не подозревал», — рассказал Зеленов.

Он добавил, что Назаров хороший актер, однако его высказывания это проявление неблагодарности.

«Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять», — подчеркнул режиссер.

14 января стало известно об увольнении Назарова и его супруги Ольги Васильевой из МХТ имени Чехова. По словам заместителя директора театра по связям с общественностью Вадима Верника, такое решение было принято после разговора актера с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским. СМИ сообщили, что причиной стало нарастающее недовольство местных жителей непатриотической позицией артиста в отношении проведения спецоперации по защите жителей Донбасса.

Дмитрий Назаров — актер театра и кино. Служил в МХТ им. Чехова с 2003 года. Известен по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». Также снимался в фильме «Концерт» и в многосерийных проектах «Вызов» и «Штрафбат».

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