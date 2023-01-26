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Средства ПВО РФ в районе Угледара сбили самолет Су-25 ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил 26 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что российские военные уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины в ДНР и Запорожской области.

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Кроме того, по словам Конашенкова, перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня в Луганской Народной Республике, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Представитель Минобороны добавил, что в районе Костогрызово под Херсоном сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.

Также Конашенков рассказал, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении в ходе наступательных действий.

10 января в Минобороны России сообщали, что Воздушно-космические силы сбили три украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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