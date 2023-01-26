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Правительство Испании призвало парламент не голосовать о передаче танков Киеву

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Zorrakino
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Парламент Испании не должен голосовать по вопросу возможной передачи танков Leopard 2 Украине. Об этом 26 января заявила телеканалу CMMedia официальный представитель правительства страны Исабель Родригес.

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Так она отреагировала на намерение ряда испанских партий обсудить поставки боевых машин в парламенте и проголосовать.

Накануне газета El País сообщила, что Испания присоединится к плану европейских союзников снабдить Украину танками Leopard. По данным издания, в общей сложности на вооружении королевства находятся 347 таких танков. Как указал премьер-министр Педро Санчес, Мадрид будет сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками, и в первую очередь с Европой.

Накануне, 25 января, правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Вслед за этим решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине помимо Испании заявили в Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. По подсчетам украинских СМИ, Киев может получить до 113 танков Leopard 2 от разных стран.

За день до этого, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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