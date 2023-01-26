Политолог перечислил основных кандидатов на пост президента США в 2024 году

Политолог-американист Малек Дудаков перечислил в четверг, 26 января, основных кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года.

По словам эксперта, позиции бывшего президента США Дональда Трампа в рамках предвыборной схватки за пост главы государства усилились.

Дудаков отметил, что у действующего главы государства Джо Байдена предвыборная кампания может пройти смазанно из-за разразившегося скандала с секретными документами.

«За последнее время у него были обнаружены шесть партий секретных документов, и, возможно, это не конец и их будет еще больше», — сказал политолог в беседе с Lenta.Ru.

Дудаков напомнил, что у Трампа тоже есть судебные проблемы. Его пытаются обвинить в протестах у Капитолия и в мошенничестве в Нью-Йорке, и у него также скандал, связанный с секретными документами.

«Это всё создает определенные сложности для его предвыборной кампании. Однако других кандидатов, которые могли бы пойти на президентские выборы, еще нет», — отметил эксперт.

Также политолог рассказал, что в американской политике есть те, кто размышляют о выдвижении на предстоящие выборы. Например, бывший вице-президент Трампа Майк Пенс и бывший посол США при ООН Никки Хейли. Также есть губернатор Флориды Рон Десантис.

Среди возможных потенциальных кандидатов также вице-президент США Камала Харрис, министр транспорта США Пит Буттиджич и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Поэтому, если у двух основных кандидатов начнут происходить серьезные проблемы, есть те, кто готов был бы их заменить», — отметил Дудаков.

Но в случае если Байден и Трамп останутся главными кандидатами, то будет очень серьезная схватка, убежден Дудаков.

Ранее, 23 января, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американиста Виктор Мизин рассказал «Известиям», что губернатор Флориды Рон Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США в 2024 году, обогнав на праймериз экс-президента Дональда Трампа.