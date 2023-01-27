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Две картины Гойи проданы на аукционе более чем за $16 млн

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Фото: christies.com
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Два портрета кисти испанского художника Франсиско Гойи проданы на аукционе в Нью-Йорке более чем за $16,4 млн. Об этом 26 января сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

На полотнах изображены Мария Висента Баррузо Вальдес и ее мать Леонора Антония Вальдес де Баррузо. Обе картины написаны в 1805 году.

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Женщины не были аристократками, а являлись представителями буржуазии, сообщается в описании к лоту. В конце XVIII— начале XIX века испанские буржуа набирали силу, потому часто заказывали свои портреты художникам, чтобы подчеркнуть свое положение обществе.

Оба портрета выставлялись на продажу в 1951 году и после этого находились в частной коллекции.

Цена лота побила предыдущий рекорд в $7,4 млн, столько заплатил музей Дж. Пола Гетти за картину Гойи «Бой быков» в 1992 году. Отмечается, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составляла бы более $15 млн.

Самая большая коллекция произведений Гойи хранится в музее Прадо в Мадриде.

В мае 2022 года портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола была продана за рекордные $195 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

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