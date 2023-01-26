Пять человек пострадали в массовом ДТП в Мурманской области

Три автомобиля столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. Травмы получили пять человек.

Авария произошла днем 26 января под Кильдинстроем. По данным управления ГИБДД, столкнулись автомобили Renault, Volkswagen и «Лада». На место происшествия прибыли дорожные инспекторы, а также пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Травмы получили два пассажира Volkswagen, пассажир «Лады» и водитель Renault, все они госпитализированы.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и грузовика в Башкортостане. Травмы получили три человека. По данным ГИБДД, водитель «МАЗа» допустил занос и столкнулся со встречной машиной Daewoo.