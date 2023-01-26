Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде назвали «выстрелом в голову» поставки оружия Украине из США
Мир
Лондон планирует направить танки Challenger 2 Киеву к концу марта
Общество
Издателю «Медиазоны» Верзилову предъявили обвинение по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Происшествия
В Подмосковье на берегу реки нашли боевой огнемет
Мир
В Грузии опровергли переговоры о морском сообщения между Сочи и Батуми
Мир
Правительство Испании призвало парламент не голосовать о передаче танков Киеву
Мир
Во Франции заявили о давлении на Макрона для поставок танков Киеву
Происшествия
В Махачкале 11 квартир загорелись из-за высокого давления газа
Мир
«Укрэнерго» сообщила о повреждении энергетических объектов в нескольких областях
Мир
В ЛНР посчитали эвакуацию украинцев из Грузии скрытой мобилизацией
Мир
Эстония проведет внеочередные военные учения

Пять человек пострадали в массовом ДТП в Мурманской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три автомобиля столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. Травмы получили пять человек.

Авария произошла днем 26 января под Кильдинстроем. По данным управления ГИБДД, столкнулись автомобили Renault, Volkswagen и «Лада». На место происшествия прибыли дорожные инспекторы, а также пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Травмы получили два пассажира Volkswagen, пассажир «Лады» и водитель Renault, все они госпитализированы.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и грузовика в Башкортостане. Травмы получили три человека. По данным ГИБДД, водитель «МАЗа» допустил занос и столкнулся со встречной машиной Daewoo.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023