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МИД Турции заявил об отсутствии встреч с Финляндией и Швецией по вступлению в НАТО

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Проведение встреч со Швецией и Финляндией по вопросу их вступления в НАТО не входит в ближайшие планы Турции. Об этом 26 января заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

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Так он отреагировал на то, что 21 января датский политик и адвокат Расмус Палудан, который также возглавляет антиисламскую партию «Жесткий курс», сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. На следующий день жители Турции провели акцию протеста у генерального консульства Швеции в Стамбуле, активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

«В этих условиях трехсторонние переговоры бессмысленны. В чем состоит суть механизма? В том, чтобы пунктуально выполнять условия меморандума. Но нынешняя обстановка вряд ли создаст необходимую для переговоров здоровую атмосферу. Швеция не сделала серьезных шагов для выполнения условий меморандума, приведя различные причины, мол, меняют законы, конституцию. Поэтому смысла в работе механизма сейчас нет», — заявил он на пресс-конференции.

24 января стало известно, что трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Очередная встреча должна была состояться в Брюсселе в феврале.

В тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал надежду на скорое восстановление диалога с Турцией по вступлению в НАТО на фоне ухудшения отношений между странами. Он заявил, что нет никакого противоречия между отстаиванием права на свободу слова в Швеции и продвижением процесса вступления в НАТО.

До этого, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

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