Генпрокуратура признала деятельность «Медузы» нежелательной в России

Генпрокуратура признала издание «Медуза» (настоящий материал касается деятельности СМИ – иностранного агента «Медуза») нежелательной организацией в России. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что приняли это решение «по результатам изучения поступивших материалов».

«Установлено, что ее («Медузы». — Ред.) деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении также отмечается, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана на территории страны нежелательной.

В апреле 2021 года Минюст внес «Медузу», которым владеет юрлицо SIA «Medusa Project», в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Сама компания зарегистрирована в Латвии.

В марте 2022 года сайт «Медузы» был заблокирован на территории России по решению Роскомнадзора.