Досье на Одессу составили из интернет-энциклопедии Wikipedia и цитат блогеров. Об этом в четверг, 26 января, заявила врио постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко, комментируя решение организации включить Одессу в список всемирного наследия.

По ее словам, за этим решением стояла не сама Украина, а ее покровители — греческие и итальянские эксперты составляли досье в спешке.

«Частями оно состоит из полностью скопированных страниц блогеров, туристических заметок, Wikipedia и прочего», — сказала Довгаленко в эфире «России 24».

Врио постпреда РФ при ЮНЕСКО отметила, что при составлении заявки города не были задействованы архивы Одесской области, паспорта культурного наследия, памятников и другие подлинные документы. По ее словам, именно в этом при рассмотрении Одессы как объекта наследия ЮНЕСКО состояли претензии российской стороны.

Также Довгаленко подчеркнула, что мотивация принятия такого решения чисто политическая.

Днем ранее исторический центр Одессы был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект также внесен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Постпредство РФ при организации отметило, что данное решение ЮНЕСКО принято в обход правил процедуры и не выдерживает критики. Кроме того, в представительстве подчеркнули, что Киев утаил от организации информацию о сносе памятников в Одессе перед ее включением в список и отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала невежеством включение Одессы в список наследия ЮНЕСКО, также указав на снос киевскими властями исторических памятников в этом городе.

29 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятник Екатерине II. Монумент планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.