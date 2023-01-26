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Во Франции заявили о давлении на Макрона для поставок танков Киеву

Французский политик Филиппо заявил о давлении на Макрона для поставок танков Leclerc Киеву
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Фото: commons.wikimedia.org
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Президент Франции Эммануэль Макрон подвергается давлению из-за колебания по вопросу отправки танков Leclerc («Леклерк») на Украину. Об этом в четверг, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

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«Судя по всему, на Макрона давят для того, чтобы он отправил наши танки Leclerc [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написал политик в Twitter.

Со своей стороны он призвал склонить французского лидера отказаться от такого решения, которое может привести к эскалации конфликта и третьей мировой войне.

«Мы за мир. <...> Никаких танков для Зеленского!» — добавил Филиппо.

Ранее, 22 января, Макрон допустил возможность поставок французских танков Leclerc Киеву. Он сообщил, что попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Президент Франции также добавил, что «никакие варианты не исключаются».

Против поставок Киеву тяжелых вооружений выступила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен. Политик указала на риски расширения конфликта и задалась вопросом: «Не удалимся ли мы от мирного решения на переговорах, зная, что ни один конфликт в наши дни не решается военным путем?»

Прежде о поставках танков на Украину заявили власти Германии и США. В частности, 25 января стало известно, что Берлин направит Киеву 14 Leopard 2 из запасов бундесвера. В заявлении немецкого кабмина было сказано, что немецкие танки со своих складов передадут и союзники Германии. В тот же день Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев.

Как заявил в беседе с «Известиями» 26 января политолог Александр Асафов, ни французские, ни британские танки в том количестве, в котором их выделили, не смогут стать факторами, серьезно меняющими ситуацию.

Кроме того, как рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин, французские танки Leclerc уступают в маневренности танкам Вооруженных сил РФ. Он указал, что это обычный танк, имеющий калибр пушки 120 мм, и единственным его преимуществом является более свободная башня.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.

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