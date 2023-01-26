Реклама
Прямой эфир
Экономика
Западные алкогольные бренды вернутся в РФ через параллельный импорт
Армия
Украинские военные обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Мир
Депутат бундестага назвала неверным решение об отправке танков на Украину
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в четырех областях Украины
Армия
Рогов указал на ежедневные потери ВСУ до 200 человек в Запорожской области
Мир
Мэр Кишинева заявил об угрозе отключения города от водоснабжения
Политика
Депутат Госдумы указал на стратегическую важность Угледара
Мир
Журналист из Одессы назвал Украину «страной непуганой коррупции»
Общество
В учреждениях здравоохранения и МФЦ Москвы внедрили «Искренний сервис»
Мир
ФРГ начнет обучать украинских военных работе с БМП Marder до конца января
Мир
На Украине сообщили о попадании в объект энергетики в Киевской области
Мир
СМИ связали увольнение украинских чиновников с приказом Запада

Эстония проведет внеочередные военные учения

Правительство Эстонии объявило о проведении внеочередных военных учений «Шип»
0
Фото: Global Look Press/Sergei Stepanov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Эстонии в четверг, 26 января, объявило о проведении внеочередных военных учениях «Шип», в которых примут участие 830 бойцов территориальной обороны. Это следует из сообщения пресс-службы кабмина.

В реактивном поиске: для чего Эстонии рекордные закупки оружия
Таллин ждет американские РСЗО и раздувает оборонный бюджет

«В соответствии с решением правительства, для участия в проверочных сборах распоряжением командующего Силами обороны вызываются 658 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин «Кайтселийта» Западного округа территориальной обороны. Вдобавок <…> вызываются 172 члена «Кайтселийта», которые также примут участие в учениях в составе своих подразделений», — сказано в заявлении.

Учения пройдут с 26 по 29 января. Они носят тренировочный характер и проводятся с целью проверки боеготовности.

В правительстве добавили, что военными будут отрабатываться гибкий формат организации сборов, выполнение боевых задач и сохранение боевой готовности в течение длительного времени.

Ранее, 2 января, пилоты ВВС Германии провели учения на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Маневры проводились в соответствии с обязательствами перед НАТО, согласно которым страны Балтии предоставляют воздушное пространство для низколетящих полетов.

В середине сентября правительство Эстонии призвало резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы Okas-2022, которые прошли с 22 по 28 сентября. Извещения прислали резервистам 11-го пехотного батальона и 16-го батальона противовоздушной обороны, а также 42-го стрелкового батальона.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023