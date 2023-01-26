Эстония проведет внеочередные военные учения

Правительство Эстонии в четверг, 26 января, объявило о проведении внеочередных военных учениях «Шип», в которых примут участие 830 бойцов территориальной обороны. Это следует из сообщения пресс-службы кабмина.

«В соответствии с решением правительства, для участия в проверочных сборах распоряжением командующего Силами обороны вызываются 658 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин «Кайтселийта» Западного округа территориальной обороны. Вдобавок <…> вызываются 172 члена «Кайтселийта», которые также примут участие в учениях в составе своих подразделений», — сказано в заявлении.

Учения пройдут с 26 по 29 января. Они носят тренировочный характер и проводятся с целью проверки боеготовности.

В правительстве добавили, что военными будут отрабатываться гибкий формат организации сборов, выполнение боевых задач и сохранение боевой готовности в течение длительного времени.

Ранее, 2 января, пилоты ВВС Германии провели учения на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Маневры проводились в соответствии с обязательствами перед НАТО, согласно которым страны Балтии предоставляют воздушное пространство для низколетящих полетов.

В середине сентября правительство Эстонии призвало резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы Okas-2022, которые прошли с 22 по 28 сентября. Извещения прислали резервистам 11-го пехотного батальона и 16-го батальона противовоздушной обороны, а также 42-го стрелкового батальона.