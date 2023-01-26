В центре Москвы полицейская машина столкнулась с такси

Машина такси столкнулась с полицейским автомобилем Audi на улице Моховой в центре Москвы в четверг, 26 января. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в столичном управлении МЧС.

ДТП произошло у дома № 15/1. Сначала сообщалось о двух пострадавших и о том, что в одной из машин оказался зажат человек. Также была информация о задымлении в автомобиле, сообщает телеканал «360». Однако в МЧС уточнили, что ни пострадавших, ни возгорания не было. Также не произошло розлива топлива.

Одну полосу движения перекрыли после ДТП.

Накануне на Ленинградском шоссе в Москве «Газель» сбила пешеходов, сообщается на сайте kp.ru. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. В ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП.