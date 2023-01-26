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Politico: передача Украине истребителей может превратиться в логистический кошмар

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Поставка Украине истребителей может создать логистический кошмар. Об этом в четверг, 26 января, написала газета Politico.

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«Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины», — говорится в материале, одна из частей которого как раз носит название «логистический кошмар» и посвящена трудностям передачи аппаратов Киеву.

Авторы статьи пояснили, что для истребителей F-15 и F-16 из США нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Украина не обладает.

При этом эксперты считают, что российские силы могли бы с легкостью выявить попытки строительства специальных баз и нанести по ним удар.

Специалисты уверены, что более подходящими для Украины были бы истребители F-18 или аппараты шведского производства Gripen, так как они могут взлетать с более коротких полос и просты в обслуживании.

Однако глава минобороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете заявил, что Стокгольм не планирует в ближайшее время отправить Киеву истребители.

Отмечается, что другие самолеты, например французские Rafales, могут потребовать присутствия западных специалистов на Украине для обслуживания. Но эти люди автоматически станут мишенями, пояснили в издании.

Ранее 26 января Politico указало на то, что поставка современных западных истребителей может стать следующим логичным шагом в рамках военной помощи Киеву. Один из опрошенных источников подчеркнул, что на данный момент передачу современных истребителей западного образца представить совершенно невозможно, однако обсуждение данного шага может начаться в течение 2–3 недель.

В свою очередь, депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в беседе с «Известиями» заявил о том, что Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. На этом фоне он считает, что власти могут пойти на поставки истребителей, хотя сейчас такую возможность Берлин исключает.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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