Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал 26 января кадры последствий обстрела села Новая Каховка в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Этим утром Новая Каховка снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ, местные жители слышали не меньше 10 прилетов. Пострадало сразу несколько домов. В один из них снаряд угодил прямо в фасадную часть, начался пожар. Люди попытались укрыться: прятались в подвалах, прятались в коридорах, некоторые запирались в ванной», — рассказал он.

Как отметил корреспондент, снаряды, выпущенные украинской армией, четко ложились по тротуару между домов, выбивая окна близлежащих квартир.

«Около начала восьмого утра начало бахать и мы стали прятаться как всегда по коридорам. Около 10 взрывов было. И мы слышим, что вот оно ближе, ближе к нам летит», — рассказал один из местных жителей.

До этого, в ночь на 23 января ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 14 снарядов из артиллерии. В результате получил разрушения многоквартирный дом.

Тогда же украинские войска обстреляли и Каховку, удар пришелся рядом с больницей. В администрации населенного пункта сообщили после о повреждении газопровода.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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