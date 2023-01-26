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Глава минобороны ФРГ не увидел причин для радости в поставках танков на Украину

Министр обороны ФРГ Писториус: не понимаю причин для радости от отправки Украине Leopard 2
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Фото: Global Look Press/Ralph Zwilling
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Министр обороны Германии Борис Писториус отказался разделять эйфорию после решения о передаче Украине танков Leopard 2. Об этом он сообщил в эфире телеканала Welt.

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«Я понимаю обеспокоенности каждого мужчины и каждой женщины по поводу того, что мы отправляем танки в зону боевых действий. Точно также я не понимаю тех, кто готов кричать «Аллилуйя» по поводу того, что теперь они будут отправлены», — заявил Писториус.

Он напомнил, что речь идет о боевых действиях, в которых «нет ничего радостного».

Накануне, 25 января, правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев со своей стороны сообщил, что данное решение является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень. При этом он отметил, что Россия вновь убедилась, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса.

За день до этого, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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