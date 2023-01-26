Дома и соцобъекты остались без тепла из-за аварии в деревне Хохряки в Удмуртии

В деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртии в результате аварии на теплотрассе без отопления остались дома и соцобъекты. Об этом глава района Константин Русинов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отключение затронуло семь многоквартирных домов, детский сад и школу, а также тепличный комбинат. Причиной стала авария на магистральной теплотрассе «ТЭЦ-2 — Тепличный комбинат».

«Место порыва теплотрассы установлено, специалисты приступили к восстановительным работам», — рассказал глава района.

Завершить ремонт и восстановить теплоснабжение планируется в течение суток, пишет Udm-info.ru.

17 января власти Удмуртии назвали причины крупной коммунальной аварии на теплосетях в Можге, в результате которой без отопления остались жители нескольких микрорайонов. Специалисты заключили, что к такому развитию событий привели высокая изношенность сетей и сбои в работе управляющей компании.