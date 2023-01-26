Минобороны сообщило о двух сбитых украинских Су-25 в ДНР

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за сутки перехватила и уничтожила два украинских штурмовика Су-25 над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 26 января, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, еще один самолет Су-25 Воздушных сил Украины был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Угледара.

Ранее в четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные закрепились на окраинах Угледара. Он отметил, что артиллерия ВС России работает по противнику, который пробует контратаковать. Однако закрепившиеся на окраинах Угледара военные сковывают силы украинских боевиков.

Накануне были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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