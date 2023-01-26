В Киевской и Днепропетровской областях 26 января прогремели взрывы

В нескольких украинских областях прогремели взрывы, сообщили 26 января местные СМИ.

В частности, по данным издания «Страна.ua», взрывы прогремели в Киевской и Днепропетровской областях.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве. По словам градоначальника, хлопки были слышны в Днепровском районе украинской столицы. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

Местные СМИ пишут, что часть взрывов связана с работой систем ПВО. По информации Telegram-канала Klymenko Time, взрывы прозвучали в Николаевской области. В Николаеве, Кривом Роге и Одессе приостановлена работа электротранспорта.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Кроме того, время обстрелов Киевской области произошло попадание в энергетический объект.

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко также подтвердил прилеты по объектам энергетической инфраструктуре в регионе.

При этом в Минобороны России не комментировали информацию об ударах.

Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент Российской Федерации Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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