Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек смену расклада сил на линии соприкосновения после взятия Угледара
Мир
Джонсон призвал не забывать о жертвах русского народа в годы ВОВ
Мир
В Германии Зеленского сравнили с жадной старухой из сказки
Мир
МИД ФРГ исключил участие в конфликте посредством помощи Украине
Мир
Сына премьера Японии обвинили в злоупотреблении служебным положением
Политика
Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки
Культура
Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю актрису из номинантов
Общество
В России попросили пресечь продажу бестабачных смесей в интернете
Политика
Лавров отметил неспособность гибридных войн Запада остановить развитие новых центров политсилы
Общество
Синоптики пообещали в Московском регионе небольшой снег 27 января
Культура
Две картины Гойи проданы на аукционе более чем за $16 млн
Экономика
Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы

Названы 20 самых продаваемых моделей телефонов в истории

Эксперты Mydrivers составили список из 20 самых продаваемых моделей телефонов в истории
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейтинг 20 самых продаваемых моделей мобильных телефонов в истории составили эксперты китайского сайта Mydrivers, использовав для этого официально опубликованные производителями данные. Как пишет 26 января портал IXBT, превосходство моделей финского производителя Nokia у пользователей очевидно.

Возврат поступательно: Xiaomi и Honor возобновляют активность в России
Компании начали набирать в московские офисы сотрудников, отвечающих за рекламу и поставки товаров

Большинство моделей из топ-20 выпущены именно этой компанией. Самый высокий объем продаж оказался у Nokia 1100 — было куплено 250 млн штук за время существования модели. На втором место — Nokia 1110 (продано 248 млн единиц).

На третьем месте расположился iPhone 6 (куплено 224 млн экземпляров). Четвертое место — у Nokia 105 с результатом в 200 млн телефонов. Далее следуют iPhone 5S и 6S, которые разошлись тиражом в более 200 млн устройств.

В десятку лидеров вошли iPhone 7 и iPhone 11 (161 и 160 млн соответственно на 8-м и 9-м месте). 14-е место у iPhone 5 с результатом в 147 млн телефонов, а 19-е — у iPhone 8 (125 млн единиц).

10-е место занимает Nokia 6600 (157 млн), 11-е — Nokia 1200 (153 млн), 12-е — Nokia 5230 (152 млн), на 15-м месте — Nokia 2600 (135 млн), 17-е место — Nokia 1600 (130 млн), 18-е — Nokia 3310 (126 млн), а последнее, 20-е, место заняла Nokia 1208 (100 млн).

Также в рейтинг вошли Samsung E1100 и Moto V3, расположившись на 13-м и 16-м местах.

Ранее, 9 января, сообщалось, что в 2022 году в России вдвое сократился спрос на iPhone. Продажи упали в салонах связи, а также на маркетплейсах. С января по октябрь 2022 года было продано 2,2 млн iPhone, хотя в 2021 году россияне купили более 4,2 млн смартфонов. Аналитики считают, что спрос снизился из-за ухода Apple с российского рынка.

Известно, что в 2022 году рейтинг самых популярных брендов возглавил китайский Xiaomi.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023