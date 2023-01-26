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Новый мусорный полигон планируют построить в Липецкой области

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Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный завод планируют построить в Липецкой области до конца 2024 года. Заключение концессионного соглашения с инвестором поддержали депутаты парламентского комитета по экономике областного совета.

По словам начальника управления экологии и природных ресурсов Галины Рощупкиной, полигон станет самым большим в регионе. Он сможет обслуживать Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Объект расположится вблизи деревни Круглое, уточняет GOROD48. Участок земли аренлует компания «СтройСельхозГарант», с которой и планируется заключение соглашения.

Мощность полигона составит не менее 100 тыс. т в год. Мусор на территорию будут свозить как минимум до 2048 года. Позже участок рекультивируют за счет инвестора. Об этом пишет LipetskMedia.

Общий объем инвестиций составит 2,9 млрд рублей. Порядка 2,5 млрд рублей концессионер получит от компании «Российский экологический оператор». Областной бюджет будет возмещать расходы в течение 12 лет.

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