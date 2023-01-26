В Москве женщина в метро побила школьника из-за электронной сигареты

Пассажирка столичного метро побила школьника из-за электронной сигареты вечером, 25 января.

Причиной драки стало то, что подросток курил электронную сигарету прямо в вагоне и не реагировал на замечания. Одна из пассажирок потеряла терпение и набросилась на школьника. Она пыталась забрать сигарету из рук подростка и вытолкнуть его из вагона.

Другие пассажиры в драку не вмешались.

1 декабря 2022 года москвичка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор по телефону в метро. Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской». Злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью оппонентки, нанесла ей удар в область лица, после чего вышла из вагона и скрылась с места происшествия. Подозреваемая задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.