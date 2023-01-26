Украинские военные обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке

Мичуринская исправительная колония в Горловке (Донецкая область) попала под обстрел украинских военных. Об этом 26 января сообщил в своем. Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Вражеские снаряды разорвались перед административным зданием. Повреждены автомобиль одного из сотрудников, остекление, проводка. Без пострадавших», — написал он.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 раз за сутки обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки, Широкой Балки, Яковлевки, Макеевки и Александровки. В результате были ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Накануне Горловка оказалась полностью обесточена после удара ВСУ по энергосистеме города. Без электричества осталось более 120 тыс. абонентов. Позже энергоснабжение было восстановлено.

23 января Горловка трижды за сутки подверглась обстрелам украинских боевиков. Отмечается, что в городе были обнаружены артиллерийские снаряды калибра 155 мм, что является стандартом для стран НАТО.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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