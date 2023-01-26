Реклама
Прямой эфир
Экономика
Западные алкогольные бренды вернутся в РФ через параллельный импорт
Армия
Украинские военные обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Мир
Депутат бундестага назвала неверным решение об отправке танков на Украину
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в четырех областях Украины
Армия
Рогов указал на ежедневные потери ВСУ до 200 человек в Запорожской области
Мир
Мэр Кишинева заявил об угрозе отключения города от водоснабжения
Политика
Депутат Госдумы указал на стратегическую важность Угледара
Мир
Журналист из Одессы назвал Украину «страной непуганой коррупции»
Общество
В учреждениях здравоохранения и МФЦ Москвы внедрили «Искренний сервис»
Мир
ФРГ начнет обучать украинских военных работе с БМП Marder до конца января
Мир
На Украине сообщили о попадании в объект энергетики в Киевской области
Мир
СМИ связали увольнение украинских чиновников с приказом Запада
Сюжет:

Украинские военные обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке

Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле Мичуринской исправительной колонии со стороны украинских военных
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мичуринская исправительная колония в Горловке (Донецкая область) попала под обстрел украинских военных. Об этом 26 января сообщил в своем. Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

«Вражеские снаряды разорвались перед административным зданием. Повреждены автомобиль одного из сотрудников, остекление, проводка. Без пострадавших», — написал он.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 раз за сутки обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки, Широкой Балки, Яковлевки, Макеевки и Александровки. В результате были ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Накануне Горловка оказалась полностью обесточена после удара ВСУ по энергосистеме города. Без электричества осталось более 120 тыс. абонентов. Позже энергоснабжение было восстановлено.

23 января Горловка трижды за сутки подверглась обстрелам украинских боевиков. Отмечается, что в городе были обнаружены артиллерийские снаряды калибра 155 мм, что является стандартом для стран НАТО.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации на Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023