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Советник Пушилина Кимаковский: российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах

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Российские войска вошли в Угледар, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский 26 января.

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«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По его словам, противник предпринимает попытки контратаки, но в регионе работает российская артиллерия.

Позже советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Советник подчеркнул, что установление российскими силами контроля над Угледаром позволит остановить снабжение боеприпасами группировки украинских боевиков, которая обстреливает Донецк.

Однако, по словам Гагина, сложность освобождения Угледара состоит в том, что в городе такая же разветвленная подземная инфраструктура, как в Соледаре, что усложнит штурмовые мероприятия.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что освобождение города Угледар — это вопрос времени. Там задействована объединенная группировка российских Вооруженных сил, что должно привести к успеху, подчеркнул он.

24 января военный корреспондент Александр Сладков заявил об активном наступлении армии России на артемовском и авдеевском направлениях. Также он отметил, что идет продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки, Курахова и Артемовска (украинское название — Бахмут).

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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