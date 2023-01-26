Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Башкирии

В Янаульском районе Башкирии в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 25 января на 184-м км дороги Уфа — Янаул. Недалеко от деревни Ижболдино 38-летний местный житель за рулем грузовика «МАЗ» на спуске допустил занос, после чего столкнулся со встречной Daewoo Gentra. Затем большегруз вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате пострадали 39-летний и 35-летний пассажиры легковушки, пишет «МедиаКорСеть». Они находятся в реанимационном отделении нефтекамской больницы. Также травмы получил 57-летний пассажир «МАЗа». Он госпитализирован в травматологическое отделение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

23 января на трассе в Новосибирской области столкнулись минивэн Toyota Alphard и грузовик DAF с полуприцепом. Водитель Toyota и его молодая пассажирка погибли на месте.