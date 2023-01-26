Реклама
Прямой эфир
Экономика
Западные алкогольные бренды вернутся в РФ через параллельный импорт
Армия
Украинские военные обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Мир
Депутат бундестага назвала неверным решение об отправке танков на Украину
Мир
Воздушная тревога вновь объявлена в четырех областях Украины
Армия
Рогов указал на ежедневные потери ВСУ до 200 человек в Запорожской области
Мир
Мэр Кишинева заявил об угрозе отключения города от водоснабжения
Политика
Депутат Госдумы указал на стратегическую важность Угледара
Мир
Журналист из Одессы назвал Украину «страной непуганой коррупции»
Общество
В учреждениях здравоохранения и МФЦ Москвы внедрили «Искренний сервис»
Мир
ФРГ начнет обучать украинских военных работе с БМП Marder до конца января
Мир
На Украине сообщили о попадании в объект энергетики в Киевской области
Мир
СМИ связали увольнение украинских чиновников с приказом Запада

В учреждениях здравоохранения и МФЦ Москвы внедрили «Искренний сервис»

Собянин рассказал о внедрении «Искреннего сервиса» в учреждениях здравоохранения Москвы
0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принципах работы «Искреннего сервиса» в МФЦ, поликлиниках и больницах. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в четверг, 26 января.

Без лишних вопросов: для московских промышленников появится собственный МФЦ
Предприятиям столицы помогут решить проблемы в режиме одного окна

Отмечается, что специалисты сервиса помогают горожанам решать повседневные вопросы в течение нескольких лет.

«И сегодня, выполняя свою работу, сотрудники центров «Мои документы» стараются сделать чуть больше, чем положено, посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Собянин объяснил, что работа «Искреннего сервиса» построена на желании его сотрудников приносить пользу тем, кто к ним обращается. Он рассказал, что знания и навыки, которые требуются для этой работы, специалисты центров госуслуг получают в корпоративном центре и «Академии искреннего сервиса».

Тренеры центра помогают сотрудникам развивать устойчивость к стрессу, избегать профессионального выгорания и сложных ситуаций в работе с людьми.

По словам мэра, несколько лет назад перед сотрудниками центров «Мои документы» поставили задачу нести культуру искреннего сервиса в другие городские службы столицы, сообщает сайт aif.ru. В первую очередь это касается системы здравоохранения.

Так, в медицинских учреждениях Москвы в столичных медучреждения работают около 1,5 тыс. сотрудников МФЦ, пишет «Москва 24». Летом они трудятся в павильонах «Здоровая Москва». Они находят индивидуальный подход ко всем посетителям, пишет сайт kp.ru.

Собянин подчеркнул, что развитие сети МФЦ еще не завершено. Так, только в 2022 году было открыто 13 офисов «Мои документы», в том числе флагман на северо-западе Москвы, отмечает НСН.

В апреле 2022 года в пресс-службе правительства РФ сообщили, что большинство государственных и муниципальных услуг к концу 2023 года будет предоставляться в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Заявители смогут решать свои задачи в любой момент времени в один клик, используя интуитивно понятные сервисы. Для этого все этапы от подачи документов до получения результата планируется перевести в электронный вид.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023