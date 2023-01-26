В учреждениях здравоохранения и МФЦ Москвы внедрили «Искренний сервис»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принципах работы «Искреннего сервиса» в МФЦ, поликлиниках и больницах. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в четверг, 26 января.

Отмечается, что специалисты сервиса помогают горожанам решать повседневные вопросы в течение нескольких лет.

«И сегодня, выполняя свою работу, сотрудники центров «Мои документы» стараются сделать чуть больше, чем положено, посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Собянин объяснил, что работа «Искреннего сервиса» построена на желании его сотрудников приносить пользу тем, кто к ним обращается. Он рассказал, что знания и навыки, которые требуются для этой работы, специалисты центров госуслуг получают в корпоративном центре и «Академии искреннего сервиса».

Тренеры центра помогают сотрудникам развивать устойчивость к стрессу, избегать профессионального выгорания и сложных ситуаций в работе с людьми.

По словам мэра, несколько лет назад перед сотрудниками центров «Мои документы» поставили задачу нести культуру искреннего сервиса в другие городские службы столицы, сообщает сайт aif.ru. В первую очередь это касается системы здравоохранения.

Так, в медицинских учреждениях Москвы в столичных медучреждения работают около 1,5 тыс. сотрудников МФЦ, пишет «Москва 24». Летом они трудятся в павильонах «Здоровая Москва». Они находят индивидуальный подход ко всем посетителям, пишет сайт kp.ru.

Собянин подчеркнул, что развитие сети МФЦ еще не завершено. Так, только в 2022 году было открыто 13 офисов «Мои документы», в том числе флагман на северо-западе Москвы, отмечает НСН.

В апреле 2022 года в пресс-службе правительства РФ сообщили, что большинство государственных и муниципальных услуг к концу 2023 года будет предоставляться в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Заявители смогут решать свои задачи в любой момент времени в один клик, используя интуитивно понятные сервисы. Для этого все этапы от подачи документов до получения результата планируется перевести в электронный вид.