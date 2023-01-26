Министр обороны ФРГ Писториус: танки Leopard могут прибыть на Украину в конце марта

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 26 января во время рабочей поездки по инспекции подразделений бундесвера в федеральной земле Саксония-Анхальт заявил, что танки Leopard 2 могут передать Киеву в конце марта. Об этом сообщает портал FOCUS Online.

«Украина получит танки в конце первого квартала», — сказал глава минобороны Германии.

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил «Известиям», что данное решение является крайне опасным и переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен назвала отправку танков исторически неверным решением.

При этом политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» заявил, что для кардинального изменения ситуации на поле боя Киеву не хватит тех танков, которые Запад пообещал поставить.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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