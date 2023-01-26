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Состояние озимых культур проверили в Липецкой области

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Специалисты проверили состояние озимых культур в ряде районов Липецкой области. Посевы находится в хорошем состоянии.

В регионе установились сильные морозы без снега. Такие условия могут неблагоприятно сказываться на озимых культурах. Проверка проведена почти в половине районов региона. Установлено, что все образцы, взятые на экспертизу, с хорошей корневой системой и не намокшие. Об этом сообщает LipetskMedia.

Показатель содержания углеводов составляет от 9,5 до 13%, что соответствует норме.

Пробы на состояние озимых обычно берут каждый зимний месяц, в марте, а также в период массового таяния снега.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сельскохозяйственные предприятия за год заложили 367,6 га виноградников. Это в 1,5 раза больше показателя 2021 года.

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