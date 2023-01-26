Полиция нашла хозяйку сбившего трех пешеходов в Москве Porsche Cayenne

Полиция нашла хозяйку автомобиля Porsche Cayenne, который 25 января сбил в Москве трех пешеходов.

По данным «Известий», машина зарегистрирована на 23-летнюю девушку, которая сама в момент аварии не сидела за рулем. При этом ее родители оказались не в курсе, что их дочь владеет иномаркой, стоимость которой составляет около 1,5 млн рублей.

В прошлом этот турбированный Porsche Cayenne почти что каждый год менял владельца и попадал в аварии. Также на него выписывались штрафы за превышение скорости.

В настоящее время полиция разыскивает водителя и пассажира, которые были в машине в момент аварии. Двое из сбитых ими пешеходов сейчас находятся в больнице с многочисленными травмами.

«У меня перелом бедренной кости, по-моему тазобедренной в районе левой ноги, и перелом правой ноги, перелом колена. Также легкие ссадины на руках и голове», — рассказал 21-летний Илья, пострадавший в ДТП.

Накануне стало известно об аварии на улице Нижние Поля в районе дома № 21 в Москве. Водитель и пассажир сбили трех пешеходов, после чего скрылись, оставив Porsche заведенным.