Депутат Госдумы указал на стратегическую важность Угледара

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что взятие Угледара играет существенную роль в установлении российскими военными полного контроля над Донбассом.

«Насколько я понимаю, наши подразделения закрепились на окраинах населенного пункта. Очень важно сейчас закрепиться. Я так понимаю, первая линия обороны прервана, нужно развивать успех», — заявил депутат в беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 января.

По его словам, это является еще одним шагом в освобождении этого стратегически важного населенного пункта. Швыткин отметил, что это «в конечном итоге продвижение к полному освобождению Донбасса» и очень важен любой населенный пункт.

«Выбить врага из населенного пункта — это важно для наших подразделений», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные вошли и закрепились на окраинах Угледара.

«Вошли и закрепились на окраинах, тем самым сковывают силы противника», — приводит телеканал «360» слова Кимаковского.

Он добавил, что артиллерия ВС России «работает по противнику» при его попытках пойти в контратаку, отмечает телеканал «Звезда».

Кимаковский указал на то, что в боях применяется тактика сковывания, которая отлично себя зарекомендовала в Соледаре и Артемовске, пишет сайт kp.ru. По его словам, взятие Угледара позволит отрезать подвоз боеприпасов на это направление, потому что именно оттуда наносят удары по Донецку, пишет RT.

Отмечается, что население города составляет 14 тыс. человек. Он расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.

24 января сообщалось, что ВСУ потеряли около 200 человек убитыми и ранеными, попытавшись совершить контратаку под Угледаром, пишет REGNUM.

В ноябре военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что Угледар — один из городов, взятие которых необходимо для полного освобождения ДНР, пишет НСН.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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