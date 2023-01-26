Водитель грузовика насмерть сбил женщину на трассе в Удмуртии и скрылся

В Малопургинском районе Удмуртии водитель грузовика насмерть сбил женщину, после чего скрылся. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает в соцсети «ВКонтакте».

Наезд произошел в четверг, 26 января, на 141-м км трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга». У села Пугачево грузовик сбил женщину 1949 года рождения, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась, пишет ИА «Сусанин». Водитель большегруза с места происшествия скрылся. Сейчас ведется его розыск.

В конце декабря в Челябинской области водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся. Разыскать его удалось в течение семи часов.