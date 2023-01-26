Доступ к камерам в Казани позволил страховщикам лучше бороться с мошенниками

Компания «АльфаСтрахование» подвела итоги эксперимента по доступу к городским камерам в Казани. Это позволило сократить сроки рассмотрения и урегулирования сложных убытков и выявить случаи мошенничества на несколько млн рублей. Об этом 26 января сообщила пресс-служба страховой компании.

В рамках пилотного проекта Казанский филиал компании «АльфаСтрахование» получил доступ почти к 3 тыс. камер, которые установлены на городских улицах, в том числе на перекрестках с наиболее высокой вероятностью возникновения аварий.

Записи с подобных камер помогли страховой компании выявить инсценировки ДТП или разрешить споры между участниками дорожных аварий, что значительно повлияло на сроки урегулирования страховых случаев. Особенно актуальной информация с камер оказалась при рассмотрении материалов по ДТП, оформленным по европротоколу.

Эксперты рассказали, что в компанию было заявлено о ДТП, оформленному по европротоколу в 16 часов. После просмотра видео с камеры, специалисты пришли к выводу, что никаких аварий в это время на указанном месте не было. Еще один случай касался крупной выплаты. Автомобиль пострадавшего был застрахован по каско. Сумма ущерба в ДТП превысила 8 млн рублей. При просмотре кадров с камер выяснилось, что клиент ехал на зеленый свет, когда в него влетел другой автомобиль, водитель которого проехал на красный свет. Теперь ущерб будет взыскан с виновника аварии.

23 декабря эксперты «АльфаСтрахование» сообщили, что количество угонов автомобилей в России к концу 2022 года возросло. Начиная с октября прошлого года, рост числа заявляемых убытков ежемесячно составлял 25%. По оценке страховых экспертов, возросло не только количество, но и размер страховых выплат по угонам. Если в 2021 году средняя выплата составляла 2 млн рублей, то в 2022 году уже 3 млн рублей, увеличившись почти на 50%. В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним. Абсолютное большинство в топ-10 самых угоняемых автомобилей по итогам 2022 года заняла марка Hyundai.