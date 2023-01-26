В МИЦ «Известия» пройдет круглый стол на тему поставок военной техники Украине

27 января в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Танковая инициатива: к чему приведет поставка военной техники на Украину?».

Как поставка танков Leopard 2 отразится на обороноспособности самой Германии? Какие страны, кроме США и Германии, могут присоединиться к поставкам? Смогут ли ВСУ управляться со сложной техникой? Как подобное решение повлияет на отношения России и НАТО?

Участники:

Владимир Козин, член-корреспондент Академии военных наук России; ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО;

Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник запаса;

Александр Камкин, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН;

Дмитрий Дрозденко, военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества».

Участие СМИ возможно только в очном формате. Для аккредитации необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

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