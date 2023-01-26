ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск заняла более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении в ходе наступательных действий. Об этом в четверг, 26 января, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов, сказал он.
По данным оборонного ведомства, за сутки на этом направлении уничтожено более 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также боевая машина пехоты, две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходная артиллерийская установка американского производства М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б».
Кроме того, ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Конашенков также добавил, что в районах Угледара ДНР и Павловки Запорожской области подразделения группировки войск «Восток», продолжая наступательные действия, нанесли украинским боевикам огневое поражение.
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