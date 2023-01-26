Один человек погиб в ДТП с автобусом в Татарстане

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе в Татарстане, погиб один человек. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на ГИБДД республики.

Авария произошла утром 26 января между поселками Куйбышевский Затон и Камское Устье в Камско-Устьинском районе. По предварительной версии, 47-летний водитель автомобиля «Богдан» не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ПАЗ»

Водитель легкового автомобиля скончался на месте, уточняет InKazan.ru. В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, трое из них доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Томске. Два человека получили травмы.