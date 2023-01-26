СК начал проверку по факту избиения девочки в школе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) организована проверка после избиения девочки в школьном туалете. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В среду, 25 января, в правоохранительные органы поступила информация об избиении школьницы другой учащейся. Для определения степени тяжести вреда, причиненного девочке, будет проведена экспертиза.

В рамках проверки следователи также выяснят все ли необходимые меры приняла администрация школы для обеспечения безопасности учеников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как отмечает ТагилСити.ру, видео с избиением школьницы попало в Сеть. По словам очевидца, конфликт между девочками мог произойти из-за кражи вейпа.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал ИА «Ура.ру», что нападавшую задержали на 48 часов.

«По инициативе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Нижнего Тагила школьницу, подозреваемую в причинении жестоких побоев другой девочке, сроком на двое суток поместили в местный центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей», — рассказал Валерий Горелых.

В ближайшее время представители правоохранительных органов намерены провести общешкольное собрание по факту инцидента. Целью мероприятия является профилактика подобных происшествий.

17 января «Известия» сообщали, что в Дагестане ученица 9-го класса напала с ножом одноклассницу. Пострадавшую госпитализировали.