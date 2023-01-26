Медведчук назвал разоблачение Зеленского целью своего нового движения
Украинский политик Виктор Медведчук заявил 26 января, что целью его нового политического движения станет доказательство неправоты действующего президента Украины Владимира Зеленского.
«Это новое общественно-политическое движение, которое должно продемонстрировать, что Зеленский, интеллигентно выражаясь, неправ. Потому что, когда он говорит, что за его спиной «монолит» — украинский народ — и он считает, что Россию надо уничтожить и Запад должен в этом помочь, то я говорю: это не так», — сказал он в интервью RT.
Медведчук призвал объединить украинцев, чтобы узнать их позицию. Он заверил, что они выступают против действующей власти и Зеленского, и назвал подтверждение этого своей главной задачей.
«А говорить о том, что будет делать это общественное движение, какого представителя оно изберет, — это же зависит от миллионов людей, которые находятся в России, на Украине, в Европе. Это те миллионы, которые не согласны с действиями Зеленского. Их надо сегодня выкристаллизовать, их надо объединить общими идеями, их надо объединить общим представительством — и тогда рассуждать о будущем украинцев», — добавил политик.
Ранее в этот день Медведчук также заявил об отсутствии у Украины государственности и уничтожении ее экономики. По его словам, уровень производства на Украине снизился на 70%, а безработица в стране достигла 35%.
До этого, 16 января, Медведчук в своей статье для «Известий» указал на то, что Вашингтон не хочет мира на Украине. Он отметил, что территория бывшего СССР и соцлагеря — законная добыча США и НАТО после холодной войны, отсюда Украина — территория влияния США.
Политик пояснил, что Запад и Россия по-разному восприняли окончание холодной войны. По его мнению, в то время как Запад считает себя победителем, Россия убеждена в том, что стремилась к демократическим реформам и налаживанию торговли с Западом. Политик также добавил, что выход из противостояния между Вашингтоном и Москвой вовсе не предполагал поглощения Западом Востока.