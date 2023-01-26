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Медведчук назвал разоблачение Зеленского целью своего нового движения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинский политик Виктор Медведчук заявил 26 января, что целью его нового политического движения станет доказательство неправоты действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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«Это новое общественно-политическое движение, которое должно продемонстрировать, что Зеленский, интеллигентно выражаясь, неправ. Потому что, когда он говорит, что за его спиной «монолит» — украинский народ — и он считает, что Россию надо уничтожить и Запад должен в этом помочь, то я говорю: это не так», — сказал он в интервью RT.

Медведчук призвал объединить украинцев, чтобы узнать их позицию. Он заверил, что они выступают против действующей власти и Зеленского, и назвал подтверждение этого своей главной задачей.

«А говорить о том, что будет делать это общественное движение, какого представителя оно изберет, — это же зависит от миллионов людей, которые находятся в России, на Украине, в Европе. Это те миллионы, которые не согласны с действиями Зеленского. Их надо сегодня выкристаллизовать, их надо объединить общими идеями, их надо объединить общим представительством — и тогда рассуждать о будущем украинцев», — добавил политик.

Ранее в этот день Медведчук также заявил об отсутствии у Украины государственности и уничтожении ее экономики. По его словам, уровень производства на Украине снизился на 70%, а безработица в стране достигла 35%.

До этого, 16 января, Медведчук в своей статье для «Известий» указал на то, что Вашингтон не хочет мира на Украине. Он отметил, что территория бывшего СССР и соцлагеря — законная добыча США и НАТО после холодной войны, отсюда Украина — территория влияния США.

Политик пояснил, что Запад и Россия по-разному восприняли окончание холодной войны. По его мнению, в то время как Запад считает себя победителем, Россия убеждена в том, что стремилась к демократическим реформам и налаживанию торговли с Западом. Политик также добавил, что выход из противостояния между Вашингтоном и Москвой вовсе не предполагал поглощения Западом Востока.

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