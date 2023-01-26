Кириенко назвал происходящее в мире временем возможностей для России

Все глобальные изменения, происходящие сегодня в мире, стали временем возможностей для России. Об этом в четверг, 26 января, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на учредительной конференции «Сила – в знании».

«Если мы говорим про будущее, понятно, что в мире, который так быстро меняется, а все, что происходит сейчас это глобальные изменения в мире, это изменения необратимые. Нельзя просто переждать, они происходят на наших глазах, а любые масштабные изменения — это всегда время вызова, но и время возможностей», — сказал Кириенко.

По его словам, в России становится все больше площадок, где можно проявить себя и показать свои таланты. Одна из них — «Россия — страна возможностей».

Кириенко также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что каждый человек талантлив, и отметил роль наставников в успехе человека.

Ранее, в октябре 2022 года, политик в ходе Всероссийского форума классных руководителей заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

Тогда же Кириенко отмечал, что Россия сможет выстоять в любом противостоянии с Североатлантическим альянсом, так как Россия всегда побеждала в войнах, которые становились народными. Он также выразил уверенность, что все поставленные президентом задачи спецоперации на Украине всё равно будут выполнены.