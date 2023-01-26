Реклама
Прямой эфир
Армия
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Мир
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Общество
На Крымском мосту установили третий пролет по левой стороне автомобильной части
Интернет
«Яндекс» подтвердил публикацию старых исходных кодов из внутреннего репозитория
Мир
СМИ предрекли Западу «логистический кошмар» из-за поставок Киеву истребителей
Мир
Медведчук назвал разоблачение Зеленского целью своего нового движения
Политика
Патрушев назвал США и НАТО участниками конфликта на Украине
Мир
Глава Одесской области сообщил об ударах по объектам энергетики
Общество
В Москве число самозанятых превысило 1,2 млн человек в декабре 2022 года
Политика
В Татарстане решили переименовать президента в раиса без переходного периода
Мир
Медведчук заявил об отсутствии у Украины государственности
Мир
Источник сообщил о передаче Киеву польских истребителей МиГ-29 по частям

Кириенко назвал происходящее в мире временем возможностей для России

Кириенко назвал происходящие глобальные изменения в мире временем возможностей для России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все глобальные изменения, происходящие сегодня в мире, стали временем возможностей для России. Об этом в четверг, 26 января, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на учредительной конференции «Сила – в знании».

«Если мы говорим про будущее, понятно, что в мире, который так быстро меняется, а все, что происходит сейчас это глобальные изменения в мире, это изменения необратимые. Нельзя просто переждать, они происходят на наших глазах, а любые масштабные изменения — это всегда время вызова, но и время возможностей», — сказал Кириенко.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

По его словам, в России становится все больше площадок, где можно проявить себя и показать свои таланты. Одна из них — «Россия — страна возможностей».

Кириенко также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что каждый человек талантлив, и отметил роль наставников в успехе человека.

Ранее, в октябре 2022 года, политик в ходе Всероссийского форума классных руководителей заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

Тогда же Кириенко отмечал, что Россия сможет выстоять в любом противостоянии с Североатлантическим альянсом, так как Россия всегда побеждала в войнах, которые становились народными. Он также выразил уверенность, что все поставленные президентом задачи спецоперации на Украине всё равно будут выполнены.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023