В России могут запретить майнинг криптовалюты в жилых домах

В России могут запретить майнинг в жилых домах. Добыча криптовалюты в квартирах чревата обесточиванием из-за перегрузки электросетей. Контроль также необходим для снижения риска пожаров, сообщает телеканал «Известия». Предлагается запретить майнинг в энергодефицитных регионах, например на Кубани и в Адыгее. Субъекты могут быть наделены полномочиями дополнительного налогообложения на извлечение цифровой валюты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.